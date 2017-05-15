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В I квартале 2017 года валовой внутренний продукт (ВВП)  по сравнению с I кварталом 2016 года – увеличился на 2,4%. Об этом сообщает Госстат.

«ВВП в I квартале 2017 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,3%, а по сравнению с I кварталом 2016 года - увеличился на 2,4%», - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

По прогнозам НБУ, в 2018 году ВВП вырастет на 3,2%. 
ForUm

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