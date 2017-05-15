Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Йемен.
Как сообщает Департамент консульской службы МИД, в стране введено чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры.
У #Ємен #Сана введено надзвичайний стан через епідемію холери. Рекомендуємо утриматися від поїздок до цієї країни. pic.twitter.com/mEqUiRzmNT— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 15 мая 2017 г.
«В Йемене введено чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры. Рекомендуем воздержаться от поездок в эту страну», - говорится в сообщении.
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