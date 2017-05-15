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Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Йемен.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД, в стране введено чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры.

 


 

«В Йемене введено чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры. Рекомендуем воздержаться от поездок в эту страну», - говорится в сообщении.

 

 
ForUm

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