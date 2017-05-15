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Служба безопасности Украины блокировала в Николаеве противоправную деятельность представителя радикального движения «Наждак», сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, местный житель, выполняя инструкции лидера «Наждака» Николая Дульского, который скрывается от украинского правосудия на территории Российской Федерации, в социальных сетях и во время личных встреч искал сторонников идеи сопротивления власти в Украине с целью формирования из них бойцов так называемой «спящей армии».

Во время обыска оперативники спецслужбы изъяли по месту жительства злоумышленника материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что одним из инициаторов «протестных акций», дестабилизирующих ситуацию в Украине по указке из России, является лидер радикального движения «Наждак» Николай Дульский, который ранее входил в группировку «Белый молот», а сейчас скрывается в Москве.
ForUm

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