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Отказ России от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» был правильным, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить подобные мероприятия, считает президент РФ Владимир Путин.

«Что касается «Евровидения» — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие – думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода», — заявил Путин на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Напомним, финал международного песенного конкурса «Евровидение» состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. Победителем конкурса стала Португалия.

Россия в этом году не принимала участие в конкурсе, так как украинские спецслужбы запретили въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой из-за ее выступления в оккупированном  Крыму.

15 мая руководитель песенного конкурса «Евровидение» Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве. «Каждый год есть какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но «Евровидение» в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне», - отметил он.
ForUm

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