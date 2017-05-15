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Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» прошел в Киеве безупречно. Об этом на встрече с Президентом Петром Порошенко заявил руководитель конкурса Ян Ола Санд, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Каждый год есть какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но «Евровидение» в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем», - сказал он.

По его словам, с украинской стороны все было организовано на высшем уровне.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 
ForUm

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