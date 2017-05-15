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В Украину возвращается теплая погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В большинстве областей сегодня и ближайшую неделю ожидается 16-23 градуса тепла. Солнце будет главным ньюсмейкером, однако завтра атмосферный фронт принесет дожди и грозы на западе и севере Украины. Это уже должны быть такие типичные майские дожди - дождь, гроза - прояснение, дождь, гроза – прояснение», - написала она.

Также, по словам синоптика, в ночь на 18 мая немного похолодает, но уже днем восстановится теплая погода.

 
ForUm

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