Спикер управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала подробности стрельбы в Каменском, в которой якобы принимал член партии «ДІЯ» и личный телохранитель Дмитрия Яроша.
«В дежурное отделение Каменского отделения полиции поступило сообщение, что в городе слышны выстрелы. Было установлено, что водитель такси получил заказ на перевозку трех пассажиров. Подъехал к кафе – забрал трех мужчин. Во время езды у них возник конфликт. Вследствие конфликта водитель остановил автомобиль. Пассажир начал наносить ему удары сначала палкой, после чего водителю удалось убежать из автомобиля и один из мужчин сделал несколько выстрелов в его сторону. На помощь водителю пришли таксисты. Они начали самостоятельно задерживать злоумышленников. Прозвучало еще несколько выстрелов. На данный момент у нас есть задержанный, тот, кто стрелял. С места происшествия изъят пистолет Макарова», - рассказала Старчевская, сообщает 112 Украина.
По ее словам, конфликт возник после того, как пассажиры сделали водителю замечание, что он разговаривает на русском языке: «именно по этому поводу возник конфликт, который закончился стрельбой».
В то же время, спикер управления Нацполиции в Днепропетровской области уточнила, что не располагает информацией о том, что у нападавшего было изъято удостоверение телохранителя Дмитрия Яроша. «У нападавшего был изъят паспорт, изъят военный билет. Он участник боевых действий. Но о его принадлежности к какой-либо охранной структуре нам не известно. Также нет информации, что он участвовал в боевых действиях в АТО», - сказала она.
Также, по словам Старчевской, изъяты три гильзы от пуль 9 мм и палка, которой били водителя такси.
Водитель такси находится в больнице с простреленной ногой. Но это не тот человек, который находился в такси и перевозил изначально троих мужчин, а тот, кто пытался самостоятельно задержать нападавших, уточнила Старчевская.
Одному нападавшему удалось бежать. Водитель уже опознал задержанного. Подтвердил, что именно он принимал активное участие в нападении.
По данному факту открыто уголовное производство ч.4 статьи «Хулиганство». За указанное преступление личности угрожает лишение свободы на срок до 7 лет. Продолжаются следственные действия.
Напомним, вчера, 14 мая, в Каменском Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой.
По данным лидера Каменской городской организации «Правого сектора» Аскольда Можейко, один из участников конфликта является телохранителем Дмитрия Яроша.
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