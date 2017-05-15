За проплаченными провокациями, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, стоит беглый экс-премьер Николай Азаров. Об этом на брифинге о противодействии подрывной деятельности спецслужб РФ по дестабилизации Украины рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, одним из инициаторов «протестных акций», дестабилизирующих ситуацию в Украине по указке из России, является лидер радикального движения «Наждак» Николай Дульский, который ранее входил в группировку «Белый молот», а сейчас скрывается в Москве.

Грицак подчеркнул, что спецслужбы РФ в связке с коллаборационистами из числа беглых топ-чиновников и завербованных украинцев «ведут системную работу по дестабилизации ситуации».

«Не хочу обвинить всех представителей «Наждака», которые продолжают действовать в Киеве. Традиционно спецслужбы на сегодня враждебной нам страны используют такие методы, как вербовку людей из числа патриотически настроенных граждан, а также введение своих источников в патриотическую среду. Невзирая на адекватную реакцию правоохранителей, зарубежные кураторы Дульского не прекратили попытки реализовать противоправные намерения», - отметил он, сообщает LIGA.net.

По словам Грицака, спецслужбы РФ «тщательно» отслеживают проблемы Украины на государственном и региональном уровнях, что потом используется для проведения акций, направленных на дестабилизацию обстановки.

«10 мая по указанию Дульского злоумышленники собрали акцию и попробовали блокировать Ривненскую ОГА под девизом борьбы с янтарной мафией. Для этого они задействовали множество студентов ривненских ПТУ», - рассказал Грицак.

По словам главы СБУ, за этими провокациями стоит так называемый Комитет спасения Украины, который возглавляет в России беглый экс-премьер Николай Азаров. Именно эта организация через Дульского спонсировала «антиянтарную» акцию - через курьера на нее передали $4 тысячи, каждый из участников акции получил по 200 гривен.

«Акция фактически была заблокирована до начала ее проведения, мы о ней знали. Задержаны местный житель и двое приезжих организаторов. Они подтвердили, что злоумышленники-организаторы - лица, которые сейчас скрываются в России: именно Николай Дульский и Комитет спасения Украины», - подчеркнул Грицак.

Напомним, 29 марта СБУ сообщила, что в селе Гряда Жолковского района Львовской области была пресечена попытка устроить провокацию с перекрытием дороги, которая ведет к польской границе, ее участники планировали жечь шины и создавать картинку для СМИ.

По подозрению в организации совершения провокаций были задержаны двое жителей Киева