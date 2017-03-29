Сегодня утром во Львовской области была пресечена попытка устроить провокацию с перекрытием дороги, которая ведет к польской границе, ее участники планировали жечь шины и создавать картинку для СМИ.

Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает 112 Украина.

По его словам, организация и проведение такой акции началась сразу после обстрела генконсульства Польши в Луцке.

«Возле Львова группой лиц была предпринята попытка блокирования движения автотранспорта на основной дороге, которая соединяет Львов с польской границей. По нашим данным, эта провокация является частью спланированной информационной операции, которая была организована с целью разжигания межэтнической и межнациональной вражды», - заявил Ткачук.

По его словам, около 10:00 примерно 50 человек организованно прибыли в село Гряда Жовковского района, где пытались перекрыть движение автотранспорта и начали жечь шины.

В СБУ отмечают, что для проведения такой акции был создан соответствующий аккаунт в соцсетях, который затем планировалось использовать для публикаций соответствующих видео о происходящем.

«Акция должна была продолжаться до 22:00, участники были настроены оказывать активное сопротивление правоохранителям в случае вмешательства сотрудников правоохранительных органов», - добавил он.

Среди организаторов провокации установлены уроженец Луганской области и жительница Львова, состоящая на учете в психдиспансере.

«Участники акции не были этническими поляками и не имели никакого отношения к отечественной польской общине. Зато среди них было большое количество лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За участие в этой акции организаторы планировали по 150-200 грн в зависимости от задач», - сказал представитель СБУ.

Ткачук добавил, что у участников изъяли файера, дымовые шашки и пиротехнику, которые планировали использовать во время акции.