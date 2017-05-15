Крупнейшая за последнее время кибератака вируса-вымогателя WannaCrypt связана с кражей данных об уязвимостях, которые собирало американское агентство национальной безопасности (АНБ), написал в своем блоге президент Microsoft Брэд Смит, сообщает ВВС.

«Ранее мы уже видели, как данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, появились на «Викиликс». Сейчас украденные у АНБ данные об уязвимостях ударили по пользователям по всему миру», - написал Смит.

Если провести параллель с обычным оружием, то эквивалентным сценарием в данном случае стала бы кража ракет «Томагавк» у американской армии, считает он.

«Неоднократно эксплойты (подвид вредоносных программ, использующих уязвимости для взлома сетей. – Ред.), находящиеся в руках государственных органов, попадали в открытый доступ и причиняли масштабный ущерб», - добавил глава компании.

По его словам, власти должны не «складировать» данные об уязвимостях, а передавать их разработчикам, чтобы они могли устранять эти уязвимости и повышать безопасность компьютерных сетей.

12 мая программа-вымогатель WannaCrypt заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру. WannaCrypt шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Хакеры предлагают расшифровать файлы за определенную сумму в биткойнах.

Для атаки была использована модифицированная программа EternalBlue, которую группа хакеров The Shadow Brokers украла у хакеров из Equation Group. В «Викиликс» писали, что Equation Group связана с Агентством национальной безопасности США.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем государственных учреждений благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вирусом WannaCrypt.