В йеменской столице Сане, подконтрольной повстанцам-хуситам, объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры.

Министерство здравоохранения Йемена призвало международные гуманитарные организации оказать стране помощь в борьбе с эпидемией холеры.

Система здравоохранения Йемена, сильно пострадавшая от военных действий, не может справиться с эпидемией, добавили в министерстве, сообщает Би-би-си.

11 мая в ООН сообщили, что за последнее время от холеры в Йемене погиб 51 человек.

По данным «Красного креста», по состоянию на 14 мая число погибших составило 115 человек.

Предполагается, что число зараженных составляет от 2,7 тыс. до 8,5 тыс. человек.

В Йемене продолжается война между повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией.

За время конфликта, который начался в 2014 году, в стране перестали работать около половины учреждений здравоохранения. Около 7,6 млн человек живут в областях, где нет доступа к чистой питьевой воде.

По данным ВОЗ, более 8 тыс. человек были убиты после вмешательства Саудовской Аравии в йеменский конфликт в 2015 году.