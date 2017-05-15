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Создатели вирусной атаки WannaCrypt получили от своих жертв 42 тыс. долларов через систему.

Злоумышленники получили более 100 переводов, сообщает 112 Украина со ссылкой на The Times.

От своих жертв они требовали в качестве выкупа для разблокировки системы 300 долл. в биткоинах. Хакеры пока не пытались снять эти средства, опасаясь отслеживания своих действий со стороны правоохранителей.

Ранее директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт заявил, что жертвами массовых кибератак 12 мая стали около 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 странах. В свою очередь британские спецслужбы предупредили о возможных новых кибератаках на предстоящей неделе.

Напомним, в результате масштабной хакерской атаки вирус-вымогатель WanaCrpytor 2.0 поразил более 57 тыс. компьютеров по всему миру. Вымогатели в основном ориентированы на Россию, Украину и Тайвань.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем государственных учреждений благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вирусом WannaCrypt. 
ForUm

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