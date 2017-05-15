также в разделеПолитика
Парубий сообщил, когда ВР лишит Артеменко мандата 3
СБУ: Экс-регионалы пытались организовать «конфетный бунт» против Порошенко 27
Порошенко о проведении «Евровидения»: Никто не смог остановить нас 35
Польша собрала в Брюсселе «друзей Украины» 52
Порошенко о сыне в футболке Russia: Он надел ее на Хэллоуин 119
Порошенко: Путин не собирается выполнять Минские соглашения 107
Президент: Банкротство ОПЗ неприемлемо 40
Президент посоветовал Луценко отчитаться перед Радой 30
Порошенко утверждает, что не слышал «пленок Онищенко» 71
Президент рассказал, когда жители оккупированных территорий смогут воспользоваться безвизом 109
США назначат спецпредставителя для контактов с Украиной 63
Порошенко назвал беспрецедентным уровень свободы в Украине 49
Президент встретится с Меркель для подготовки к заседанию «нормандского формата» 34
Сенат Нидерландов проголосует по ратификации СА с ЕС 30 мая 30
Порошенко еще не готов говорить о выдвижении на второй срок 53
Порошенко заявляет, что обсуждал с Путиным освобождение заложников 46
У Главы государства есть несколько кандидатур на пост председателя НБУ 28
Президент: Безвиз – это преодоление последствий Переяславской рады 69

США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию. Об этом в интервью «ТСН.Тиждень» заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Говоря о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, Климкин заявил: «Один из главных политических сигналов - реальное желание присоединиться к давлению на Россию».

«Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. Любые моменты потом нужно будет согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции», - отметил Климкин.

«Думаю, такого сигнала (от США) никто в Москве не ожидал, и в этом его дополнительная ценность. Во-вторых, этот сигнал имеет свой смысл относителньо системных попыток РФ повлиять на демократическую систему мира», - отметил Климкин.

«Все прекрасно понимают, что это не просто угроза, а такая угроза, которой нужно системно противодействовать. И это понимание в Вашингтоне однозначно есть», - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время США выберут спецпредставителя для координации сотрудничества с Украиной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года