США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию. Об этом в интервью «ТСН.Тиждень» заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Говоря о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, Климкин заявил: «Один из главных политических сигналов - реальное желание присоединиться к давлению на Россию».

«Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. Любые моменты потом нужно будет согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции», - отметил Климкин.

«Думаю, такого сигнала (от США) никто в Москве не ожидал, и в этом его дополнительная ценность. Во-вторых, этот сигнал имеет свой смысл относителньо системных попыток РФ повлиять на демократическую систему мира», - отметил Климкин.

«Все прекрасно понимают, что это не просто угроза, а такая угроза, которой нужно системно противодействовать. И это понимание в Вашингтоне однозначно есть», - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время США выберут спецпредставителя для координации сотрудничества с Украиной.