Процесс верификации по спискам «ДНР» завершен, по спискам «ЛНР» - продолжается. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

«Происходит он по схеме такой же, как было с «ДНР» - это когда под «зонтиком» ОБСЕ с участием офиса уполномоченного и с участием матерей этих лиц происходит процесс верификации. Имеется в виду, что происходит общение с лицами, которые предварительно были включены в списки «Л/ДНР» и предварительно выразили несогласие с тем, что они могут быть переданы той стороне. Следовательно, чтобы удостовериться, что эти заявления были сделаны без давления, это сознательный выбор - оставаться на подконтрольной территории - именно с этой целью осуществляется процесс верификации. Уже завершен процесс верификации по спискам «ДНР», сейчас происходит верификация по спискам «ЛНР», - отметил он.

Также представитель омбудсмена отметил, что цифры установлены, однако он не имеет права их озвучивать.

«Эти цифры передаются в Минск, и в рамках минского процесса будут приниматься политические решения», - сказал Чаплыга.

Напомним, 28 апреля вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения заложников.