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Президент Петр Порошенко считает беспрецедентным уровень гражданских свобод в Украине, но просит с пониманием относиться к работе Службы безопасности Украины. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к атакам «армии ботов» в Интернете и прослушке людей, критикующих власть.

«Я твердо уверен, что уровень свободы в Украине – беспрецедентный. Никогда за свою историю Украина не имела такого уровня свободы... Вы можете говорить и показывать все, что считаете нужным. Согласитесь, этого никогда не было», - подчеркнул он, сообщает LIGA.net.

Комментируя работу СБУ, Порошенко отметил: «Перед СБУ сейчас стоит абсолютно чрезвычайное задание в связи с гибридной войной против Украины. Эта война ведется не только на фронте... В РФ созданы так называемые информационные войска и реальные последствия их действий мы видели недавно, 9 мая. По количеству террористических атак, которые остановила СБУ, я думаю, она превосходит наилучшие результаты любых стран ЕС. И по этому поводу я прошу с пониманием относиться у работе СБУ».

Порошенко напомнил, что на момент его избрания президентом в 2014 году СБУ в Украине практически не было: значительная часть ее сотрудников была или коррумпирована, или завербована ФСБ РФ. Поэтому в СБУ, по его словам, была проведена большая чистка. 
ForUm

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