Конституционный совет Франции утвердил результаты выборов президента и объявил их победителем Эммануэля Макрона.

«Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов, необходимых для избрания. Поэтому Конституционный совет объявляет Эммануэля Макрона избранным президентом Французской Республики», - сказано в прокламации совета.

Макрон вступит в должность после окончания президентского срока Франсуа Олланда, в соответствии со ст. 6 Конституции Франции, не позже 14 мая 2017 года до полуночи, передает 112 Украина.

Результаты выборов также будут опубликованы в Официальном журнале Французской Республики.

В прокламации также сказано, что из 47 млн 568 тыс. 693 человек зарегистрированных избирателей, проголосовали на выборах 35 млн 467 тыс. 327 человек. За Макрона свои голоса отдали 20,7 млн человек, а за Марин Ле Пен – 10,6 млн человек.

Конституционный совет во Франции среди прочего следит за проведением выборов президента, определяет их итог, объявляет вновь избранного президента.

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции.