В апреле приток гривневых депозитов населения в банковскую систему Украины существенно ускорился. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что по итогам апреля денежная масса увеличилась на 1.3% до 1089.0 млрд грн, что было обусловлено преимущественно ростом наличных средств в обращении вне банков (на 3.0% м/м) и остатков по депозитам в национальной валюте (на 1.9% м/м). Рост остатков по гривневым депозитам населения в апреле ускорился до 4.1% м/м.

В НБУ отмечают, что такая динамика была обеспечена сочетанием ряда факторов. «Во-первых, высокими темпами растет заработная плата, что отражается также и на динамике депозитов. Во-вторых, сохраняется привлекательность депозитных продуктов банков на фоне ожиданий относительно дальнейшего снижения банками процентных ставок по привлеченным средствам и ревальвационного тренда на валютном рынке», - говорится в сообщении.

В то же время гривневый депозитный портфель бизнеса по итогам месяца практически не изменился. В целом остатки по депозитам бизнеса и населения в национальной валюте по итогам месяца увеличились на 1.9% м/м.

Кроме того, как подчеркнули в Нацбанке, произошел рост (на 0.8% м/м) остатков по депозитам бизнеса и населения в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте). Этому способствовало как увеличение средств корпоративного сектора (на 1.7% м/м), главным образом за счет значительных объемов поступления валютной выручки, так и средств населения (на 0.3% м/м).