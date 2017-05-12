также в разделеЭкономика
МАУ вводит low cost тарифы 66
В Украине стало на четверть меньше миллионеров 48
В 2016 году убытки украинских банков достигли почти 200 миллиардов 52
Данилюк: Нового главу НБУ назначат до сентября 54
ЕБРР почти в два раза сократил инвестиции в Украину 37
США намерены продолжить финансовую поддержку Украины в 2018 году 28
В апреле инфляция замедлилась до 12,2% 34
ProZorro внедрят в малую приватизацию 28
Рева: Украина тратит на пенсии больше, чем на оборону 115
ФГИ оспорит решение суда о взыскании с ОПЗ в пользу Фирташа $251 миллиона 63
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц 37
ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов в РФ 43
Экс-глава НБУ: Украинские ЗВР не принадлежат Украине 332
Гонтарева о вине в падении гривни: Не больше, чем стюардесса в авиакатастрофе 123
В Минфине назвали условие использования конфискованных денег Януковича 110
ВСУ приостановил выполнение решений по банку "Михайловский". 105
Международные резервы Украины выросли на $2 миллиарда 78
Цена на нефть Brent впервые с ноября опустилась ниже $47 31

В апреле приток гривневых депозитов населения в банковскую систему Украины существенно ускорился. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что по итогам апреля денежная масса увеличилась на 1.3% до 1089.0 млрд грн, что было обусловлено преимущественно ростом наличных средств в обращении вне банков (на 3.0% м/м) и остатков по депозитам в национальной валюте (на 1.9% м/м). Рост остатков по гривневым депозитам населения в апреле ускорился до 4.1% м/м.

В НБУ отмечают, что такая динамика была обеспечена сочетанием ряда факторов. «Во-первых, высокими темпами растет заработная плата, что отражается также и на динамике депозитов. Во-вторых, сохраняется привлекательность депозитных продуктов банков на фоне ожиданий относительно дальнейшего снижения банками процентных ставок по привлеченным средствам и ревальвационного тренда на валютном рынке», - говорится в сообщении.

 В то же время гривневый депозитный портфель бизнеса по итогам месяца практически не изменился. В целом остатки по депозитам бизнеса и населения в национальной валюте по итогам месяца увеличились на 1.9% м/м.

Кроме того, как подчеркнули в Нацбанке, произошел рост (на 0.8% м/м) остатков по депозитам бизнеса и населения в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте). Этому способствовало как увеличение средств корпоративного сектора (на 1.7% м/м), главным образом за счет значительных объемов поступления валютной выручки, так и средств населения (на 0.3% м/м).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года