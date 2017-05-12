Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно удерживается в России, не жалуется на условия пребывания в СИЗО. Об этом говорится в письме на имя Уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской от ее российской коллеги Татьяны Москальковой.

«В ходе проверки установлено, что Сущенко Р.В. за время содержания СИЗО-2 было предоставлено 9 свиданий, 8 из которых с сотрудником консульского отдела посольства Украины в Российской Федерации и одно с женой – Сущенко А.Ю. Вся поступавшая корреспонденция, в том числе из консульства Украины в Париже и Москве, вручена адресату в установленном законом порядке», - говорится в письме российского омбудсмена, опубликованном на странице украинского омбудсмена в Facebook.

Также отмечается, что Сущенко не высказывал жалоб на условия содержания и претензий к администрации СИЗО.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.