В следующий четверг в повестку пленарных заседаний ВР могут вернуться скандальные законопроекты на религиозную тематику, об этом сообщает издание «Страна».

По данным издания, на 18 мая запланировано рассмотрение сразу двух «церковных» законопроектов.

Речь идет о законопроекте № 4511 (среди авторов которого депутаты от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук, Сергей Высоцкий, член БПП Александр Бригинец и еще с десяток авторов, преимущественно входящих в коалицию) и законопроекте № 4128 (авторства депутата «Народного фронта» Виктора Еленского, а также целого ряда депутатов от БПП и «Самопомощи»).

Первый документ (№ 4511) предполагает, что назначать митрополитов и епископов религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти. Еще одна статья данного законопроекта - если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре, власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины, сообщает Апостроф.

«С жесткой критикой этого документа выступили и в Главном научно-экспертном управлении Аппарата Верховной Рады Украины. Юристы вынесли однозначный вердикт - отклонить законопроект №4511, как нарушающий Конституцию и действующие в Украине законы. Как отмечается в экспертном заключении, предоставление особого статуса для отдельных религиозных организаций не отвечает требованиям Конституции Украины и законодательству о свободе совести и нарушает принцип равенства, установленный статьей 5 Закона Украины», сообщает СМИ.

Аналогичные выводы касаются и второго законопроекта, который также в четверг поставят на рассмотрение в сессионный зал - № 4128, согласно которому предлагается внести в статью 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине.

Например, прописать термин «самоидентификация» и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

«Страна» уже анализировала в деталях текст этого проекта, который многие эксперты окрестили «законом о церковном рейдерстве». «Этот законопроект узаконит церковное рейдерство, - считает один из лидеров Оппоблока, депутат Вадим Новинский. - То есть технология будет такая. Захочет одна конфессия забрать церковь у другой, наймет несколько сот так называемых «активистов» в камуфляже. Те придут, «самоидентифицируют» себя как верующих данного прихода и проголосуют за переход под другую юрисдикцию и захватят церковь, выставив верующих на улицу. Естественно, это приведет к колоссальному росту религиозной напряженности по всей стране», отмечает издание.

Как считают аналитики «Страны», в прошлый раз эти законопроекты пытались провести через парламент в начале октября, но тогда эта попытка сорвалась в немалой степени, из-за позиции Администрации президента и негативного отношения к подобным новациям у европейских структур. «Сейчас власть начинает проигрывать, поэтому включает новые манипуляции. Не обязательно все это будет принято. Но в возвращении к этой теме я вижу, как попытки заигрывать с радикалами, так и давление на иерархов церкви…», - говорит «Стране» политический эксперт Руслан Бортник.

«Подобные законы в Европе вообще не могут быть приняты, поскольку в странах ЕС эпоха религиозных споров прошла несколько веков назад. Зато в Украине достаточно четко прослеживается предвзятое отношение к «невыгодным» религиозным организациям. Не в последнюю очередь это происходит и из-за той миротворческой позиции, которую выбрали в УПЦ», - говорит «Стране» священник Олег Точинский.

Если же парламент примет эти скандальные законопроекты, эксперты прогнозируют новый и чрезвычайно жесткий виток противостояния в обществе и нас окончательно вычеркнут из списка нормальных европейских стран, предупреждают журналисты и эксперты.