Несколько сотен человек, которые находятся в списках на обмен с членами НВФ, не хотят возвращаться в ОРДЛО.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, Кучма встретился с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской и украинскими представителями в рабочих подгруппах ТКГ и заслушал предварительный отчет о верификации лиц.

«Кучма заслушал предварительный отчет о проведении процедуры верификации лиц, совершивших преступления, но которых можно помиловать в рамках законодательства ради освобождения незаконно удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Речь идет о нескольких сотнях человек, которые не желают перемещаться на территорию ОРДЛО», - отметила она.

Как проинформировали Кучму Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая. Работа проходила под координацией ОБСЕ, в группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители офиса омбудсмена, СБУ, представители ОБСЕ, а также несколько женщин - матерей лиц, совершивших преступления.

На протяжении этого времени группа проводила верификацию, проехала более 14 тысяч километров, были в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений. Как отметила Лутковская, и как это указано в предыдущих отчетах ОБСЕ, опрос проходил в соответствии с международными стандартами, с соблюдением конфиденциальности и норм международного гуманитарного права.

Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая, и делает все для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников.

«По мнению Кучмы, проведенная верификация должна способствовать согласованию окончательных списков лиц, которые должны быть освобождены и приблизить день освобождения», - отметила Лутковская.