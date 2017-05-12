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Премьер-министр Владимир Гройсман похвалил ведущих «Евровидения» Александра Скичко и Владимира Остапчука, которые исполнили хиты конкурса предыдущих лет.

 «Наши ведущие вчера были лучше всех исполнителей. «Евровидение-2018» должно остаться в Украине», - написал он в Twitter.

Среди исполненных песен: Euphoria победительницы «Евровидения-2012» Лорин, My number one победительницы песенного конкурса 2005–го года Хелены Папаризу, Fairytale, которой в 2009-м году Европу покорил Александр Рыбак и Rise like a Phoenix – песня, которая стала победной для Кончиты Вурст в 2014-м году.
ForUm

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