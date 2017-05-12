Исландия предоставит безвизовый режим для граждан Украины сразу после вступления в силу безвиза с Европейским Союзом.
Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.
«Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС», – подчеркнул он.
Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.
Президент Петр Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.
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