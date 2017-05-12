Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной, сообщает 5 канал.

«Я бы хотел подхватить эстафету от своего предшественника, заместителя министра юстиции по регистрации браков. И хочу сейчас сделать предложение своей жене, с которой мы 21 год живем вместе, но мы до сих пор не являемся официальными супругами», – заявил он.

«Вита, я тебе предлагаю все же зарегистрировать наши отношения и стать моей официальной женой», - сказал Тука.