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Генеральный прокурор Юрий Луценко подвел итоги работы в должности.

«Оказалось, что уже год. Готовлю отчет в парламенте», - написал он в Facebook и прикрепил к посту инфографику своих достижений.

Луценко указал, что за год в суд было направлено 7006 обвинительных актов, включая дело бывшего президента Виктора Януковича.

Кроме того, по его словам, за этот период государству возвращено 52 миллиарда гривен.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявил в эфире 112 Украина, что Луценко планирует отчитаться в Верховной Раде на следующей неделе.  

Как сообщал ForUm, Порошенко назначил  Юрия Луценко генеральным прокурором 12 мая 2016 года.
ForUm

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