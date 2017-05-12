Генеральный прокурор Юрий Луценко подвел итоги работы в должности.
«Оказалось, что уже год. Готовлю отчет в парламенте», - написал он в Facebook и прикрепил к посту инфографику своих достижений.
Луценко указал, что за год в суд было направлено 7006 обвинительных актов, включая дело бывшего президента Виктора Януковича.
Кроме того, по его словам, за этот период государству возвращено 52 миллиарда гривен.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявил в эфире 112 Украина, что Луценко планирует отчитаться в Верховной Раде на следующей неделе.
Как сообщал ForUm, Порошенко назначил Юрия Луценко генеральным прокурором 12 мая 2016 года.
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