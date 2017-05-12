Национальный банк Украины пересмотрел показатели работы банковской системы за 2016 год, увеличив оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,516 млрд грн - до 195,658 млрд грн, что является рекордным историческим показателем убытков банковской системы Украины.

Об этом свидетельствуют в обновленные по состоянию на 11 мая данные отчетности банков с учетом годовых корректирующих проводок, сообщает УНИАН.

Ранее, в феврале текущего года, НБУ обнародовал предварительные оценки, согласно которым суммарный убыток банковской системы за 2016 год, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, составлял также рекордные 160,143 млрд грн.

Согласно обновленным данным, наибольшие корректировки финансовых показателей у национализированного «ПриватБанка», годовой убыток которого вырос на 21,6%, или на 29,163 млрд грн, – до 164,472 млрд грн.

Далее следует «Укрсоцбанк», приобретенный в прошлом году владеющей также «Альфа-Банком» холдинговой компанией ABH Holdings S.A., годовой убыток которого вырос на 42,3%, или на 4,381 млрд грн – до 14,747 млрд грн.

Далее следуют дочерние банки российских государственных банков – «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», которые увеличили убытки на 37,3%, 9% и 27%, – до 5,803 млрд грн, 6,892 млрд грн и 2,234 млрд грн, соответственно.

Напомним, количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.