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Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.

Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, сообщает УНИАН.

Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом.

По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривен, а количество работающих банков - 117.
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