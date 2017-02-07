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Банковская система Украины по итогам 2016 года обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривен. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

«Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году – 159 миллиардов гривень, что обусловлено резервированием кредитного портфеля «ПриватБанка», - сказал представитель Нацбанка, сообщает УНИАН.

В то же время, он отметил, что в текущем году регулятор ожидает изменения тенденции и выхода банковской системы Украины на прибыльную деятельность.

Напомним, количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.

В то же время глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет
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