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Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Как сообщает посольство Украины в США, они обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии», - говорится в сообщении.

Во встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.

После проведенных встреч с высшим руководством США Климкин доложил об их результатах Президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, ранее Трамп встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
ForUm

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