Российский пропагандист, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что получил ссадины на лице во время отдыха на даче в Коктебеле. Об этом пишут Вести.Ru.
Пострадавшее лицо он назвал временной сменой имиджа.
«Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию», — заявил Киселев.
Он утверждает, что споткнулся о веревки и «проехался лицом по гравию», когда сажал маслины. «Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал он.
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