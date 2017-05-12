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Российский пропагандист, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что получил ссадины на лице во время отдыха на даче в Коктебеле. Об этом пишут Вести.Ru.

Пострадавшее лицо он назвал временной сменой имиджа.

«Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию», — заявил Киселев.

Он утверждает, что споткнулся о веревки и «проехался лицом по гравию», когда сажал маслины. «Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал он.

 
ForUm

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