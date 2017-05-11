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Родители главы «ДНР» Александра Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории и получают пенсию, на которую имеют право. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает 112 Украина.

«Родители Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории. Они не являются внутренне перемещенными лицами, они имеют право на пенсию, они ее получают, несмотря на то, что сын у них подонок».

По словам министра, также полагаемся военная пенсия главе «ЛНР» Игорю Плотницкому.

«Насчет Плотницкого, он тоже является военным пенсионером, пенсия ему не выплачивается, хотя он имеет право на нее, пусть приезжает к нам и оформляется, после того, как поговорит с органами безопасности», - сказал Рева.

Ранее в интервью Цензор.net министр соцполитики сказал: «Вот родители Захарченко получают пенсию на нашей территории. Их сынуля там себя президентом назвал (в палате №6 все Наполеоны и президенты), а они почему-то в «новоросский» рай не едут".

 
ForUm

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