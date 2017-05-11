Кабинет Министров Украины на заседании в четверг принял протокольное решение и поручил отработать пилотный проект по продаже объектов малой приватизации через электронную систему публичных закупок ProZorro.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Комментируя необходимость принятия такого решения, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что такие процедуры позволяют проводить приватизацию с помощью прозрачных электронных систем.
Такого, по словам Гройсмана, не было годами из-за отсутствия политической воли.
«О чем идет речь – есть небольшое государственное предприятие, которое может быть продано. Его можно продавать по каким-то неизвестным схемам, а можно продавать абсолютно прозрачно – через электронную площадку: кто зарегистрировался, тот купил, - подчеркнул Гройсман. - Каждому украинцу, предпринимателю не надо кланяться к чиновнику и заниматься коррупцией, чтобы что-то приобрести, - он вышел на электронный реестр, посмотрел, если есть какой-то объект, который его интересует для развития своего бизнеса, он сделал электронную заявку, принял участие в электронных торгах – и все, нет никаких проблем».
Премьер также призвал быстро внести принятые предложения в рабочем варианте.
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