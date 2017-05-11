также в разделеЭкономика
США намерены продолжить финансовую поддержку Украины в 2018 году 5
В апреле инфляция замедлилась до 12,2% 6
Рева: Украина тратит на пенсии больше, чем на оборону 60
ФГИ оспорит решение суда о взыскании с ОПЗ в пользу Фирташа $251 миллиона 50
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц 31
ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов в РФ 38
Экс-глава НБУ: Украинские ЗВР не принадлежат Украине 328
Гонтарева о вине в падении гривни: Не больше, чем стюардесса в авиакатастрофе 117
В Минфине назвали условие использования конфискованных денег Януковича 109
ВСУ приостановил выполнение решений по банку "Михайловский". 86
Международные резервы Украины выросли на $2 миллиарда 77
Цена на нефть Brent впервые с ноября опустилась ниже $47 30
Western Union прекращает переводы из РФ в Украину 89
В двух третях областей доходы населения меньше прожиточного минимума 95
Сенат США одобрил бюджет, предусматривающий выделение Украине $560 миллионов 67
В ЕС предварительно согласовали увеличение квот для украинского экспорта 38
МЭРТ прогнозирует инфляцию в первом полугодии на уровне 7% 79
СМИ: Гонтарева взяла отпуск на два месяца 52

Кабинет Министров Украины на заседании в четверг принял протокольное решение и поручил отработать пилотный проект по продаже объектов малой приватизации через электронную систему публичных закупок ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Комментируя необходимость принятия такого решения, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что такие процедуры позволяют проводить приватизацию с помощью прозрачных электронных систем.

Такого, по словам Гройсмана, не было годами из-за отсутствия политической воли.  

«О чем идет речь – есть небольшое государственное предприятие, которое может быть продано. Его можно продавать по каким-то неизвестным схемам, а можно продавать абсолютно прозрачно – через электронную площадку: кто зарегистрировался, тот купил, - подчеркнул Гройсман. - Каждому украинцу, предпринимателю не надо кланяться к чиновнику и заниматься коррупцией, чтобы что-то приобрести, - он вышел на электронный реестр, посмотрел, если есть какой-то объект, который его интересует для развития своего бизнеса, он сделал электронную заявку, принял участие в электронных торгах – и все, нет никаких проблем».

Премьер также призвал быстро внести принятые предложения в рабочем варианте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года