Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем организации демонстративных терактов и поддержки радикальных сил. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью спецпроекту «LIGA.net» «Война 2017», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Турчинов выразил мнение, что Россия может начать новые агрессивные действия в отношении Украины из-за событий в Сирии. Москва, по его словам, не готова к прямому военному столкновению с США на Ближнем Востоке, но после недавних событий должна как-то ответить, и будет отвечать, вероятно, в Украине.

В то же время секретарь СНБО напоминает, что угроза полномасштабного наступления под флагом РФ существует уже более трех лет. «Как три года назад, так и сейчас, мы должны рассчитывать прежде всего на себя. Наша задача – быть готовыми к любому развитию событий и быть готовыми защищать страну от полномасштабной агрессии России», - подчеркнул он.

Турчинов не исключает, что в первую очередь Кремль попытается дестабилизировать Киев путем организации демонстративных терактов и поддержки радикальных сил, а также использования отдельных украинских СМИ «для реализации пропагандистских схем и фсб-шных информационных вбросов».

В то же время секретарь СНБО убежден, что эти попытки обречены на поражение.

Он также напомнил, что кремлевское руководство одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза. «Это не скрывается, на это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, которая является, по оценке Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация империи невозможна - у них явно забуксовала», - отметил он.

По словам Турчинова, для достижения своей цели режим в Москве применяет в отношении соседей технологии втягивания и «жесткой подвязки к орбите своих интересов». «Здесь и влияние на выборы, на кадровые назначения, финансовый или энергетический (газовый, нефтяной) допинг, размещение военных баз, создание военного квазисоюза (ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Ну, а в случае выхода этих государств за расставленные для них флажки будет применяться схема замены руководства, а в случае невозможности этого - банальная военная сила», - сказал секретарь СНБО.

Он также напомнил, что Россия не оставляет попытки усилить свое влияние на Балканах. Ее агрессивная политика также проявляется в подготовке совместных учений РФ и Беларуси «Запад 2017», где будут отрабатываться наступательные операции. По словам Турчинова, цель учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций в жестких временных ограничениях на их подготовку. «Во время учений также предусматривается отработать создание калининградского коридора, что в условиях реальной операции невозможно без агрессии против Литвы и Польши», - сказал Турчинов.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.