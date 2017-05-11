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Депутат Ирпенского совета от «Новых лиц» Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир, общая площадь которых превышает футбольное поле стадиона «Олимпийский».  

Об этом сообщает Общественное движение «Честно» со ссылкой на электронную декларацию политика.

При этом сам депутат утверждает, что задекларированных квартир не 186, а 191.

«Я точно знаю количество квартир, которые задекларировал. Их 191. Все квартиры я зарегистрировал на свое имя, в дальнейшем я их намерен продавать так, как это определено законом: я иду к нотариусу, мы совершаем все необходимые действия. Это не является схемой уклонения от уплаты налогов, я легализовал все квартиры с целью оплатить все, что должен оплатить государству, не надо думать, что я что-то скрываю. Я плачу все налоги государству», - сказал Оверко.

В движении отмечают, что на самом деле автоматический подсчет квартир в декларации, который проверяли и вручную, свидетельствует, что депутат задекларировал 186 квартир.

Эта недвижимость находится в Ирпене, где Оверко ведет строительство и имеет право голоса на сессиях совета. Общая их площадь – 7888,1 кв. м – это больше, чем площадь футбольного поля стадиона «Олимпийский».

За прошлый год депутат заработал около 20 тыс. гривен, в то же время доход от продажи 400 квартир составил более 50 млн гривен.

Кроме квартир, семья депутата имеет 4 жилых дома общей площадью почти 600 кв. м, 18 земельных участков общей площадью 40116 кв. м и более 16 млн гривен сбережений.

Также он задекларировал 10 объектов незавершенного строительства, площадь которых неизвестна.
ForUm

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