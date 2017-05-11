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Министр внутренних прав Арсен Аваков считает бессмысленным обсуждение в сети фотографии нового начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, на которой он одет в свитер с надписью «СССР».

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства в четверг, сообщает Укринформ.

«Да, он седой мужчина, да, он родился в СССР, также как и я, и да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал. И это основание для того, чтобы нести этот бред? Этот человек – патриот до мозга костей!» - заявил министр.

По его словам, сегодня любой блоггер может опубликовать что-то и затем это обсуждать. «Глуховеря в 2014 году сразу после Революции достоинства был поставлен мной на эту должность как профессионал и человек, способный взять ситуацию под контроль. При нем Днипро перестал быть сепаратистским городом», - заверил министр.

Напомним, Глуховерю назначили главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за столкновений в Днипре 9 мая. 
ForUm

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