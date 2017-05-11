Вблизи с. Бармаки Ривненского района ночью 11 мая возник пожар на территории полигона бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожарные установили, что мусор горит на территории площадью почти 300 м². На тушение спасатели подали лафетный и ручной водяные стволы.

Значительно усложняет работу сотрудников ГосЧС сильный ветер и большая глубина горения (до 5 метров).

На борьбу с огнем задействовано от ГосЧС 7 сотрудников и 2 единицы техники, а также 12 работников и 4 единицы техники коммунального предприятия.

Отмечается, что в 8:38 пожар удалось локализовать. Сейчас ситуация контролируется, проводятся работы по окончательной ликвидации возгорания.