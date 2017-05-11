Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на новоизбранного президента страны Эммануэля Макрона.

Художники нарисовали Макрона, стоящего рядом со своей женой. При этом 64-летняя Брижит изображена беременной. Надпись на обложке гласит: «Он будет творить чудеса!»

Макрон женат на своей школьной учительнице Бриджит Тронье, которая старше его на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей супруги от первого брака.

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции.

10 мая Конституционный совет Франции официально объявил Макрона президентом.