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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на новоизбранного президента страны Эммануэля Макрона.

Художники нарисовали Макрона, стоящего рядом со своей женой. При этом 64-летняя Брижит изображена беременной. Надпись на обложке гласит: «Он будет творить чудеса!» 

Макрон женат на своей школьной учительнице Бриджит Тронье, которая старше его на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей супруги от первого брака.

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции. 

10 мая Конституционный совет Франции официально объявил Макрона президентом. 
ForUm

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