В Украине с 12 мая ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ближайшей ночью в западных областях и на крайнем севере местами возможные заморозки 0-3 градуса. Спасайте кто что может. Общая ночная температура воздуха ожидается 10 мая в рамках 1-6 градусов тепла, на юге и востоке – до +8 градусов. Днем в среду температура воздуха составит +9-15 градусов, в южной части и в Приазовье – +14-18 градусов», – отметила она.

Также, по информации синоптика, дожди пройдут местами на севере, но чередуясь с сухой погодой. «Пройдут осадки в Луганской и Донецкой областях, а также небольшие осадки вероятные в районе Днипра, Запорожья и Полтавы. На остальной территории преимущественно сухо, лишь в Карпатах возможен небольшой мокрый снег», – подчеркнула Диденко.

«В Киеве 10 мая, как говорила бабушка, которая продавала сметану или кислое молоко – то такое: облака, прояснения, облака, может и набегут пару капель, капнет в среду в столице, но ничего существенного. Ближайшая ночь будет холодной, +2-5 градусов, по северу Киевской области местами на почве возможны заморозки, днем ​​завтра +10-13 градусов», – подытожила она.