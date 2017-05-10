также в разделеОбщество
Нацсовет отчитал два канала из-за брутальных реплик 13
Главу «Укравтодора» вызвали в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды 35
За майские праздники задержали 1 тысячу нарушителей границы 22
Главу полиции Мелитополя отстранили из-за «незамеченных» георгиевских лент 46
ГПУ просит заочно расследовать дело луганского сепаратиста 6
Кириленко допустил, что заявление Amnesty о задержаниях 9 мая написали в Кремле 40
Назначен новый глава полиции Днепропетровщины 46
Львовский мусор продолжают возить в волынские леса 16
В столичном Парке Славы предстоятель УПЦ и многочисленные верующие молились за погибших воинов 17
Франция требует наказать членов НВФ за сексуальное насилие на Донбассе 45
Прокуратура начала расследовать действия полиции 9 мая в Днипре 58
В Николаеве подрались афганцы, «азовцы» и бойцы АТО 119
Полицию обвинили в превышении полномочий во время задержания ОУНовцев 60
За минувшие сутки погиб 1 боец АТО, еще 4 – ранены 16
НАБУ просит 12 лет тюрьмы для двух киевских налоговиков 28
По факту столкновений 9 мая в Украине завели 8 уголовных дел 31
Адвокаты «торнадовцев» обжаловали приговоры 18
СБУ выявила в рядах ВСУ контрактника, воевавшего на стороне НВФ 38

Внезапное выпадение снега 10 мая в Киеве и других областях Украины связано с наступлением очень холодных масс арктического воздуха.

Об этом Обозревателю рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя», - сказал он.

Главный синоптик Украины отметил, что температура воздуха через двое суток на большей части страны составит 13–18 градусов тепла, а в южных областях +20 +25.

Кульбида также подчеркнул, что выпадение снега посреди мая не является аномалией: «Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

86
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года