Внезапное выпадение снега 10 мая в Киеве и других областях Украины связано с наступлением очень холодных масс арктического воздуха.

Об этом Обозревателю рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя», - сказал он.

Главный синоптик Украины отметил, что температура воздуха через двое суток на большей части страны составит 13–18 градусов тепла, а в южных областях +20 +25.

Кульбида также подчеркнул, что выпадение снега посреди мая не является аномалией: «Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет».