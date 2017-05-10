Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-депутата Луганского областного совета.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК Украины.

«Указанное лицо, являясь представителем власти, находясь у здания Луганского областного совета, в марте 2014 года провозгласило публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине и осуществило захват здания Луганской областной государственной администрации», - говорится в сообщении.

Государственное обвинение в указанном производстве поддерживает Генпрокуратура.

По информации СМИ, речь идет об Арсене Клинчаеве.