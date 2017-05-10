Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства 36 тыс. долл. неправомерной выгоды и получения ее части двумя налоговиками Киева и адвокатом-посредником.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, обвинительный акт в отношении указанных лиц по ч.4 ст.368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») и ч.2 ст.369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

По версии следствия, начальник Следственного управления финансовых расследований и старший следователь этого же управления Государственной налоговой инспекции ГУ ГФС одного из районов столицы вместе с адвокатом требовали неправомерную выгоду в особо крупном размере (36 тыс. долл.) и получили ее часть (10 тыс. долл.) от гражданина за содействие в возвращении ему изъятого имущества.

В случае вступления в силу обвинительного приговора суда упомянутым лицам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.