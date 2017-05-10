За минувшие сутки в результате боевых действий 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, 2 – получили ранения, еще 2 бойцов Национальной гвардии также были ранены в результате подрыва взрывном устройстве.

Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр.

«Также 1 военнослужащий ВСУ умер в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. Его тяжело ранил в голову вражеский снайпер 30 апреля. Выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов», – подчеркнул Лысенко.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки, 9 мая, враг 70 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских военных.