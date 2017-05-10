Глава Национального банка Валерия Гонтарева объяснила свою отставку личным выбором, а не политическим решением. Об этом она написала в блоге на сайте Нового времени.

«Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор. Впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики. И это еще раз доказывает, что страна изменилась в пользу настоящих демократических ценностей. Три года я постоянно боролось за подлинную независимость Национального банка», - отметила она.

По ее словам, новая структура НБУ - реальная основа независимости. «Теперь никто не сможет принимать в банке решения единолично. One man show закончилось навсегда», - подчеркнула Гонтарева.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

10 мая стало известно, что обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий.