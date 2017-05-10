также в разделеПолитика
ЦИК: Артеменко сможет посещать ВР, пока его не лишат мандата 8
Климкин: США могут присоединиться к «нормандскому формату» 15
Могерини: ЕС объявит о безвизе с Украиной через несколько дней 13
Сенат Нидерландов определился с датой дебатов по Ассоциации с Украиной 15
Ельченко на Совбезе ООН обвинил РФ в создании «пояса нестабильности» 26
Порошенко: Акция «Бессмертный полк» – образец политической спекуляции на чувствах людей 334
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе 385
Путин поздравил украинцев с годовщиной Победы, проигнорировав Порошенко 2094
Порошенко поздравил Макрона с победой на выборах 35
В Чехии протестовали против приезда "Ночных волков" 53
НАБУ открыло в апреле 9 новых дел 71
Выбрана мера пресечения для пятого подозреваемого по "делу Мартыненко" 47
Комитет Рады: Автоматически забрать мандат у Артеменко нельзя 60
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России 357
Россия не будет выполнять решение Комитета министров СЕ по Крыму 328
Порошенко подал в ВР законопроект об инклюзивном образовании 79
Миграционная служба подтвердила лишение гражданства Артеменко 151
Евродепутаты просят избавить борцов с коррупцией от е-деклараций 32

С 10 мая исполнять обязанности главы Национального банка будет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий. Об этом заявила народный депутат, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала 112 Украина.

«На сегодняшний день Валерия Гонтарева не уходила, она не убегала никуда на второй день, она всегда общалась с депутатами. Она всегда на все приглашения парламентариев приходила и всегда отчитывалась аргументировано, взвешенно. И если возникнет такая необходимость, госпожа Гонтарева придет и будет отчитываться», - заявила Луценко. 

Также по ее словам, и. о. главы Нацбанка будет заместитель Гонтаревой Яков Смолий до окончательного согласования следующего кандидата.

«Этот междупленарный период привел к тому, что Президент не смог до конца провести все политические консультации по следующей кандидатуре, которая будет предложена на пост главы НБУ. На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц, 10 апреля, объявила о том, что она намерена подать в отставку и 10 мая наступает этот день), я думаю, что исполнять обязанности и сейчас держать НБУ в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий. А Президент определится после политических консультаций с парламентом», - заявила Луценко.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года