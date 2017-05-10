С 10 мая исполнять обязанности главы Национального банка будет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий. Об этом заявила народный депутат, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала 112 Украина.

«На сегодняшний день Валерия Гонтарева не уходила, она не убегала никуда на второй день, она всегда общалась с депутатами. Она всегда на все приглашения парламентариев приходила и всегда отчитывалась аргументировано, взвешенно. И если возникнет такая необходимость, госпожа Гонтарева придет и будет отчитываться», - заявила Луценко.

Также по ее словам, и. о. главы Нацбанка будет заместитель Гонтаревой Яков Смолий до окончательного согласования следующего кандидата.

«Этот междупленарный период привел к тому, что Президент не смог до конца провести все политические консультации по следующей кандидатуре, которая будет предложена на пост главы НБУ. На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц, 10 апреля, объявила о том, что она намерена подать в отставку и 10 мая наступает этот день), я думаю, что исполнять обязанности и сейчас держать НБУ в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий. А Президент определится после политических консультаций с парламентом», - заявила Луценко.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.