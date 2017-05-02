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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против заключения новых соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения. Мы хотим обеспечить доступ Украины к своей государственной границе, это тоже часть Минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, направленное на проведение местных выборов. Мы этого еще не добились, но это не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и перейти к заключению нового. Проблема не в соглашении, а в выполнении его положений», - подчеркнула канцлер, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности замены наблюдателей ОБСЕ в Украине миссией ООН, Меркель отметила, что «работа представителей ОБСЕ очень важна, они должны получить весомую поддержку, и не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большей пользы».

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что немецкое правительство поддерживает позицию, что контроль Украины над украинско-российской границей на Донбассе возобновится на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 
ForUm

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