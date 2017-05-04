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Переговоры в «нормандском формате», а также «минский процесс» фактически приостановлены из-за предстоящих выборов во Франции и Германии. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса», - отметил она.

По словам Геращенко, в США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики.

«Путин все это использует, поэтому «нормандский формат» фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии», - подытожила она.
ForUm

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