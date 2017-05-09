В ходе стычек на Аллее Славы в Запорожье пострадал начальник патрульной полиции Роман Пилипенко.

Как сообщает 061.ua, во время стычки люди использовали газовые баллончики. Газ, в частности, попал в глаза начальнику патрульной полиции.

Сейчас правоохранителю предоставляют помощь медики.

Как ранее сообщал ForUm, утром 9 мая в Запорожье у здания мэрии произошли столкновения между представителями волонтерского движения и ветеранов войны в Донбассе с одной стороны и участниками акции «Полк победы», которые планировали провести шествие по центральному проспекту города.