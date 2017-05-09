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В Киеве произошла стычка между участниками акции «Бессмертный полк» и группой проукраинских активистов.

Как сообщает УНИАН, в акции принимают участие около 500 человек. Они в окружении сотрудников полиции и Национальной гвардии начали движение от метро «Арсенальная».

В начале акции, когда люди еще собирались на площади возле станции метро, ​​возникла небольшая потасовка между группой участников акции и группой проукраинских активистов на почве того, что несколько женщин начали выкрикивать коммунистические лозунги. Однако полиция быстро нейтрализовала ситуацию. 

В то же время, как сообщили в столичной полиции, участник акции «Никто не забыт, ничто не забыто» пытался развернуть баннер с фоном цветов так называемой «георгиевской ленточки». «Полиция не допустила провокации: плакат изъяли. Мужчину, который его держал, доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали здание на улице Мазепы, 6, в котором расположен штаб Организации украинских националистов.

 
ForUm

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