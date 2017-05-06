В субботу на большей части территории Украины ожидается солнечная и сухая погода. Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на «Gismeteo».

«В субботу, 6 мая, на большей части территории Украины ожидается солнечная и сухая погода, небольшие дожди, местами с грозами, пройдут лишь в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской и Херсонской областях», - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, на юге страны столбики термометров местами достигнут отметок +11...+14 °С, днем воздух прогреется до +18...+24 °С.

В Киеве установится ясная погода без осадков. Температура воздуха в течение суток составит +9...+23 °С.