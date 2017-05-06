Соломенский районный суд Киева сегодня, 5 мая 2017 года, избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста пятому подозреваемому по "делу экс-нардепа Николая Мартыненко». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины, передает «Капитал».

«Одному из руководителей государственного концерна «Ядерное топливо» (в состав которого входит ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат»), которого подозревают в причастности к хищению средств «ВостГОК» в размере 17,28 млн долларов, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемого также обязали носить электронный браслет и сдать все паспорта. Сообщается, что чиновник подозревается в создании преступной организации, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.





