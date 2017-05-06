В Сирии 6 мая, в полночь по местному времени вступил в силу режим прекращения огня в так называемых зонах деэскалации, созданных на основании меморандума, подписанного в Астане странами-гарантами - Россией, Турцией и Ираном, сообщает «DW».

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), в означенных зонах, после многомесячных боев, в ночь на субботу было спокойно. Лишь в городе Теир Малла к северу от Хомса прогремел взрыв через полчаса после вступления меморандума в силу. По сообщению правозащитников, с позиций сирийской армии была выпущена ракета по району, подконтрольному повстанцам.

Всего создано четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. По оценкам министерства обороны России, данную территорию контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тыс. человек. Зоны деэскалации образованы также в провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.